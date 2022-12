L3Harris Technologies acquiert Aerojet Rocketdyne Holdings

(AOF) - Société de technologie américaine, L3Harris Technologies a signé un accord définitif lui permettant d'acquérir Aerojet Rocketdyne (société américaine spécialisée dans la conception et la construction de moteurs-fusées) pour 58 dollars par action, dans une transaction évaluée à 4,7 milliards de dollars, y compris la dette nette. Il s'agit de la deuxième annonce d'acquisition de L3Harris en 2022. L'acquisition en numéraire sera financée par la trésorerie existante et l'émission d'une nouvelle dette. Aerojet Rocketdyne génère actuellement environ 2,3 milliards de dollars de revenus annuels.

L'accord devrait être conclu en 2023, sous réserve des approbations et autorisations réglementaires requises et des autres conditions de clôture habituelles.

Christopher E. Kubasik, PDG et président de L3Harris déclare : " Avec cette acquisition, nous utiliserons les talents combinés de plus de 50 000 employés pour favoriser l'amélioration continue des processus, améliorer les opérations commerciales et élever les performances de cet atout national crucial."

