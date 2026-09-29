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L3Harris remporte un contrat de 6 milliards de dollars avec Lockheed Martin pour la production des systèmes de propulsion du THAAD
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 16:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L3Harris Technologies LHX.N a annoncé mardi avoir remporté un contrat d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars sur sept ans auprès de Lockheed Martin

LMT.N , visant à développer la production de systèmes de propulsion pour le système de défense THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

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LOCKHEED MARTIN
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