L3Harris remporte un contrat de 6 milliards de dollars avec Lockheed Martin pour la production des systèmes de propulsion du THAAD

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L3Harris Technologies LHX.N a annoncé mardi avoir remporté un contrat d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars sur sept ans auprès de Lockheed Martin

LMT.N , visant à développer la production de systèmes de propulsion pour le système de défense THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).