L3Harris profite de l'investissement d'un milliard de dollars du Pentagone dans le secteur des moteurs de fusée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du fournisseur de défense L3Harris Technologies LHX.N augmentent de 4,2 % à près de 356 $ dans les échanges avant bourse

** Dans le cadre d'un partenariat inédit, le ministère de la guerre (DoW) investira 1 milliard de dollars dans la société de missiles nouvellement créée par LHX

** La société de solutions de missiles, qui fabriquera des moteurs de fusées à propergol solide, sera négociée de manière indépendante

** L'introduction en bourse est prévue pour le second semestre 2026

** L'investissement du DoW sera automatiquement converti en actions ordinaires lors de l'introduction en bourse

** Seize des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée"; leur estimation médiane est de 350 $ - données compilées par LSEG