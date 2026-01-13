 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L3Harris profite de l'investissement d'un milliard de dollars du Pentagone dans le secteur des moteurs de fusée
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du fournisseur de défense L3Harris Technologies LHX.N augmentent de 4,2 % à près de 356 $ dans les échanges avant bourse

** Dans le cadre d'un partenariat inédit, le ministère de la guerre (DoW) investira 1 milliard de dollars dans la société de missiles nouvellement créée par LHX

** La société de solutions de missiles, qui fabriquera des moteurs de fusées à propergol solide, sera négociée de manière indépendante

** L'introduction en bourse est prévue pour le second semestre 2026

** L'investissement du DoW sera automatiquement converti en actions ordinaires lors de l'introduction en bourse

** Seize des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée"; leur estimation médiane est de 350 $ - données compilées par LSEG

Valeurs associées

L3HARRIS TECH
340,440 USD NYSE +1,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 13.01.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * GRANDES

  • Le logo d'Alstom (Crédit: / Adobe Stock)
    Alstom a signé un contrat de maintenance de 300 locomotives en Inde
    information fournie par Zonebourse 13.01.2026 12:15 

    Alstom a signé un contrat pour assurer la maintenance des locomotives WAG-12B au dépôt Sabarmati des chemins de fer indiens pendant cinq ans avec les Chemins de fer indiens (MELPL). Le contrat est d'une valeur de 62 millions d'euros. Il est attribué par les Chemins ... Lire la suite

  • Des agriculteurs en tracteurs circulent en convoi à Paris lors d'une manifestation pour exiger une "action concrète et immédiate" du gouvernement, le 13 janvier 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Les tracteurs aux abords de l'Assemblée nationale pour exprimer la "révolte" agricole
    information fournie par AFP 13.01.2026 12:14 

    Plus de 350 tracteurs ont pris position mardi matin aux abords de l'Assemblée nationale, à Paris, les agriculteurs en colère assurant qu'ils ne bougeraient pas tant que leurs demandes n'auraient pas été "entendues" par le gouvernement. "On demande à être reçus ... Lire la suite

  • Le drapeau groenlandais flotte à l'entrée du parc d'attractions de Tivoli à Copenhague, le 8 janvier 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard )
    Entre Nuuk et Copenhague, l'indépendance du Groenland envisagée prudemment
    information fournie par AFP 13.01.2026 11:58 

    Nation au sein du royaume du Danemark, le Groenland veut s'émanciper de la tutelle de Copenhague mais si la marche à suivre est claire, les dirigeants de l'île arctique avancent prudemment sous l'oeil intéressé de Donald Trump. "Nous avons un accord avec nos concitoyens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank