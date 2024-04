L1: Monaco gagne le duel pour la 2e place contre Brest, Marseille arrache le nul à Toulouse

Le milieu de Marseille Jean Onana (à droite) fête son but avec son coéquipier Leonardo Balerdi lors du match de la 30e journée de Ligue 1 contre Toulouse, le 21 avril 20245 à Toulouse ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Monaco a gagné son duel pour la 2e place contre Brest (2-0) dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1, qui a aussi vu Marseille se reprendre après trois défaites pour arracher le nul (2-2) à Toulouse.

Dans les autres rencontres de la journée, Lille a réagi après son élimination européenne de jeudi en dominant Strasbourg (1-0) et Metz s'est imposé dans un match crucial pour le maintien au Havre (1-0) alors que Montpellier a dominé Reims (2-1) en Champagne.

En allant battre Brest dans le Finistère, les Monégasques ont réalisé une excellente opération, reprenant la deuxième place avec 55 points contre 53, avec un match en plus à jouer, mercredi contre Lille.

Profitant d'un instant d'errement de la défense brestoise, Denis Zakaria a ajusté le petit filet opposé d'une frappe lointaine (40e). Puis le club du Rocher a enfoncé le clou par Takumi Minamino qui a repris un centre de Krépin Diatta (48e). Avant de devoir finir les cinq dernières minutes à 10 puis 9 contre 11 après des coups de sang d'Eliesse Ben Seghir et de Wilfried Singo.

Trois jours après sa qualification en C3, Marseille a bataillé à Toulouse. Après des buts du Marseillais Jean Onana (38e) et du Toulousain Rasmus Nicolaisen juste avant la pause (45+2), Yann Gboho a cru offrir la victoire au Téfécé (83e). Mais Faris Moumbagna a égalisé d'un splendide retourné (90+6). L'OM est 9e (40 pts), avec un match en moins à disputer mercredi contre Nice, et Toulouse 11e (37).

Denis Zakaria félicité par ses coéquipiers après son but pour Monaco contre Brest, le 21 avril 2024 au stade Francis-Le-Blé ( AFP / FRED TANNEAU )

Le coup d'envoi du match avait été retardé à cause de heurts entre supporters des deux équipes au Stadium rapidement maîtrisés par les forces de l'ordre.

- Montpellier à l'abri -

Le Losc, éliminé aux tirs aux buts par Aston Villa jeudi en Ligue Europa Conférence, s'est lui aussi repris, dans son stade, en tenant le score contre Strasbourg après un but précoce de Jonathan David (12).

Les Strasbourgeois, entraînés par Patrick Vieira, sortaient pourtant d'une bonne période avec 10 points pris sur les quatre matches qui précédaient. Raison pour laquelle cette défaite ne les met pas en danger de relégation (13e, 36 points).

Jonathan David, buteur pour Lille contre Strasbourg, remercie son passeur Rémy Cabella, le 21 avril 2024 au stade Pierre-Mauroy ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Quant aux hommes de Paulo Fonseca, ils réalisent décidément une belle deuxième partie de saison et pourraient décrocher la tant convoitée qualification pour la Ligue des champions. Avec cette victoire, ils atteignent 52 points, à trois longueurs des Monégasques avant le choc entre les deux équipes mercredi à Louis-II.

En bas du classement, Metz a frappé un grand coup en gagnant au Havre, un concurrent direct dans la course au maintien. C'est encore Georges Mikautadze qui a porté les Lorrains avec, dès le retour des vestiaires, son huitième but depuis son retour de l'Ajax Amsterdam en janvier (46). Il a aussi touché le poteau quelques minutes plus tard.

Metz enchaîne ainsi une deuxième victoire consécutive et, avec 29 points, double Le Havre d'un point pour prendre la 15e place.

Pour sa part, Montpellier a quasiment assuré son maintien en allant battre Reims sur sa pelouse, grâce à un but en fin de match de Mousa Al-Tamari. Le club héraultais compte désormais 36 points, autant que Strasbourg, loin devant Nantes (14e, 31 points).