L1: Contre Lyon, l'OM veut chasser l'ombre d'un doute

L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi à Rennes dans l'ouest de la France le 11 janvier 2025 ( AFP / DAMIEN MEYER )

Quoi de mieux pour remettre la machine en route qu'un succès contre le vieux rival lyonnais ? Alors qu'il traverse un début d'année 2025 mitigé, Marseille espère se relancer dimanche avec la réception de l'OL, désormais aux mains de Paulo Fonseca.

"Pour être à très haut niveau, il faut être fort dans les moments difficiles", a déclaré vendredi l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi avant de se reprendre, comme s'il regrettait de s'être lui aussi laissé polluer par un peu de négativisme: "Mais le moment que l'on traverse n'est pas si difficile. On est toujours deuxièmes et il faut réagir avec équilibre."

Alors où en est vraiment l'OM ? L'équipe de De Zerbi est en effet toujours 2e, avec une petite marge sur ses poursuivants, trois points sur Monaco, quatre sur Nice et Lens, cinq sur Lille et jusqu'à sept sur Lyon, son adversaire de dimanche.

Mais l'impression laissée depuis quelques matches est mitigée et parasitée par des agacements récurrents contre l'arbitrage ou le traitement réservé aux dirigeants du club, comme cette semaine après la lourde sanction infligée au directeur du football Medhi Benatia (trois mois de suspension ferme plus trois avec sursis).

Surtout, les résultats sont moins flambants, avec l'élimination aux tirs au but en Coupe de France contre Lille, un match nul à domicile face à Strasbourg (1-1) puis une défaite sans discussion dimanche dernier à Nice (2-0).

"Je mets Nice d'un coté et Lille et Strasbourg de l'autre. Ces deux matches, on méritait de les gagner, on a créé du jeu. A Nice, on a mal joué du début à la fin. On n'a pas fait ce qu'on faisait auparavant", a tranché De Zerbi vendredi.

- "Garder la tête froide" -

"Sur les derniers matches, c'est un peu moins abouti dans le jeu et à Nice, on n'a pas montré notre vrai visage", a de son côté estimé Adrien Rabiot.

Le milieu marseillais Adrien Rabiot en action contre Nice 26 janvier 2025 à Nice dans le sud-est de la France ( AFP / Frederic DIDES )

"Mais il faut comprendre qu'il y a des hauts et des bas dans une saison et que ce qu'on fait jusqu'ici, c'est très bien. On sait qu'a Marseille, dès qu'il y a un ou deux résultats un peu moins bons, ça peut vaciller. Mais il faut garder la tête froide et reprendre notre marche en avant", a ajouté le milieu de terrain des Bleus.

Pour se relancer, les Marseillais comptent donc sur la venue de l'OL, équipe un peu insaisissable, qui ne perd pas souvent mais ne sait plus gagner (cinq matches nuls d'affilée toutes compétitions confondues) et qui vient de changer de coach, le très apprécié Pierre Sage laissant sa place à Paulo Fonseca.

"C'est un match important pour la rivalité, pour le classement et pour réagir à la défaite de Nice. On avait su repartir après les défaites contre Strasbourg ou Auxerre, on doit encore le faire dimanche", a résumé De Zerbi.

"Ils viennent de changer d'entraîneur et on ne sait pas exactement dans quel système ils vont jouer. Mais nous, on doit se concentrer sur nous et sur ce qu'on a bien fait dans les gros matches", a de son côté noté Rabiot, qui venait d'arriver à l'OM lorsque Marseille s'est imposé 3-2 à Lyon lors d'un match aller au scenario fou.

"J'étais dans ma chambre d'hôtel, mais même là on a senti la joie et l’enthousiasme du peuple marseillais", a-t-il raconté. Dimanche, il sera sur la pelouse et il aura autour de lui plus de 65.000 spectateurs qui pousseront tous pour l'OM.