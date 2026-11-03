L'utilisation d'articles de presse par un chatbot alimenté par l'IA de Google pourrait enfreindre les règles relatives au droit d'auteur, selon un conseiller juridique de la Cour de justice de l'Union européenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un conseiller de la plus haute juridiction européenne a déclaré mardi que l'utilisation de publications de presse par le chatbot Gemini alimenté par l'intelligence artificielle de Google GOOGL.O pourrait, dans certaines circonstances, enfreindre les règles relatives au droit d'auteur.

"Lorsqu’un chatbot fonctionnant grâce à un modèle de langage de grande envergure (LLM) extrait une publication du site web d’un éditeur de presse, réutilise cette publication pour générer une réponse et fournit cette réponse à l’utilisateur, le droit de l’éditeur de presse peut être violé dans certaines circonstances", a déclaré l’avocat général Maciej Szpunar.

Les règles du droit d’auteur ne protègent pas les "simples faits" rapportés par les publications de presse, mais "uniquement la forme d’expression spécifique", a-t-il ajouté.

En revanche, il a précisé que l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner des grands modèles linguistiques était "librement autorisée en vertu de l’exception relative à l’exploration de textes et de données".

M. Szpunar a rendu son avis à la Cour dans le cadre d’une affaire introduite par l’exploitant du site web hongrois Like Company contre Google.

Les juges de la Cour suivent généralement les conclusions de l’avocat général.