L'utilisation d'articles de presse par le chatbot IA de Google pourrait enfreindre les règles en matière de droit d'auteur, selon un conseiller juridique de la Cour de justice de l'Union européenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte dans les premier et troisième paragraphes, commentaires de l'avocat général dans les quatrième et cinquième)

L'utilisation par Google

GOOGL.O d'articles de presse dans son chatbot Gemini pour répondre aux requêtes des internautes peut, dans certaines circonstances, enfreindre les règles du droit d'auteur, a déclaré mardi un conseiller de la plus haute juridiction européenne.

L’avocat général Maciej Szpunar rend son avis à la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, dans le cadre d’une affaire intentée par l’opérateur de site web hongrois Like Company contre Gemini, le chatbot d'intelligence artificielle de Google GOOGL.O .

Une décision défavorable à Google, obligeant le géant technologique à verser des redevances pour l’utilisation de leurs contenus, pourrait constituer une bouée de sauvetage pour les médias en ligne, tels que Like Company. Ces derniers ont vu leur trafic diminuer à mesure que les résumés d’actualités rédigés par des chatbots basés sur l’IA, comme Gemini, remplacent de plus en plus les résultats des moteurs de recherche traditionnels, qui incluent des liens hypertextes.

« Lorsqu’un chatbot alimenté par un modèle linguistique de grande envergure (LLM) récupère une publication sur le site web d’un éditeur de presse, réutilise cette publication pour générer une réponse et fournit cette réponse à l’utilisateur, le droit de l’éditeur de presse peut être violé dans certaines circonstances », a déclaré Maciej Szpunar selon un communiqué de la Cour.

Les réponses de Gemini relèvent du droit de reproduction des éditeurs lorsque les chatbots accèdent aux publications en contournant illégalement les barrières payantes ou d’autres obstacles techniques, ou lorsqu’ils réutilisent « la forme d’expression de cette publication d’une manière reconnaissable », a-t-il précisé.

Les règles du droit d’auteur ne protègent pas les « simples faits » rapportés par les publications de presse, mais « uniquement la forme d’expression spécifique », a-t-il ajouté.

En revanche, il a indiqué que l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner de grands modèles linguistiques – des systèmes d’IA qui utilisent de vastes quantités de texte pour générer des réponses semblables à celles d’un humain et résumer des informations – est « librement autorisée en vertu de l’exception relative à l’exploration de textes et de données ».

Les conclusions de l’avocat général ne sont pas contraignantes, mais sont généralement suivies par les juges de la Cour.