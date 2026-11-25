L'USTR soutient la gestion du secteur des puces électroniques, y compris la liste noire de Megaspeed

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a défendu mercredi la manière dont l'administration Trump gère les contrôles à l'exportation de puces électroniques, affirmant qu'il approuvait l'inscription sur la liste noire commerciale de Megaspeed, partenaire de Nvidia NVDA.O .

Jamieson Greer a déclaré à CNBC qu'il était heureux que le président soit disposé à se pencher sur les détails de la situation.