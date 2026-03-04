 Aller au contenu principal
L'USDOT approuve les vols d'American Airlines vers le Venezuela
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 21:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain des Transports a déclaré mercredi qu'il avait approuvé la demande d'American Airlines AAL.O d'opérer des vols américains vers Caracas et Maracaibo au Venezuela depuis Miami par l'intermédiaire de son transporteur régional Envoy, qu'il détient à 100%.

En janvier, le secrétaire américain aux Transports Sean Duffy a annulé un ‍arrêté de 2019 qui interdisait aux compagnies aériennes américaines de voler vers le Venezuela, après que le président Donald Trump lui a ordonné de prendre cette mesure.

American Airlines vise à reprendre ses services vers le Venezuela pour la première fois depuis plus de six ans. L'administration américaine de la sécurité des transports était à Caracas la semaine dernière pour examiner les procédures de sécurité des aéroports, ont déclaré des sources à Reuters, une étape nécessaire pour reprendre les vols.

