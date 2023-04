L’usage des espèces poursuit son érosion en France, selon la BCE

(AOF) - La Banque centrale européenne a publié sa dernière enquête relative aux habitudes de paiement des ménages en zone euro, réalisée sur la période octobre 2021 juin 2022. Il s’agit de la première enquête sur la période post Covid. Le cash représente 50 % des paiements en France mais la trajectoire est à la baisse, après 57 % en 2019 et 68 % en 2016. La carte poursuit de son côté son irrésistible ascension entre 2019 et 2022 (43 % des paiements l'an dernier), portée par l'essor du commerce en ligne, lui-même accéléré par les confinements et la démocratisation du paiement sans contact.

Il est devenu avec la pandémie le moyen de paiement scriptural favori des Français en magasin, représentant désormais plus de la moitié des transactions par carte en proximité (57 %). Le paiement sans contact par mobile, même s'il reste encore limité à 3 % des opérations en magasin, a également vu ses flux tripler en 2021, laissant présager une forte hausse de cet usage dans les années à venir.

Enfin, le paiement par Internet a continué sa progression dynamique (+ 21 % en 2021), toujours porté par la croissance du commerce électronique et des nouveaux modes de consommation.

À côté de la carte bancaire, le virement instantané s'installe également dans le paysage des moyens de paiement scripturaux. Son utilisation a plus que doublé en 2022, constituant dorénavant presque 6 % du total des virements.

Certes encore en retrait par rapport à d'autres pays européens (environ 13 % des virements), son usage en France est résolument appelé à croître dans les prochaines années, en lien avec les stratégies nationale et européenne sur les moyens de paiement, et le développement du virement instantané comme moyen de paiement en point de contact et en ligne.

Malgré la reprise économique, les moyens de paiement traditionnels restent en repli. Le chèque poursuit sa décrue, qui est certes moins forte qu'avant la pandémie, avec un recul de 6 % du nombre de transactions et de 4 % des montants échangés.