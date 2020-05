Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'US Navy ne veut pas de bateau à moins de 100 mètres de ses navires dans le Golfe Reuters • 19/05/2020 à 23:21









(Actualisé avec précisions) WASHINGTON, 19 mai (Reuters) - La marine militaire américaine a publié une note d'information pour avertir les marins naviguant dans le Golfe qu'ils ne devaient pas s'approcher à moins de 100 mètres des bâtiments de guerre des Etats-Unis sous peine d'être perçus "comme une menace et soumis à des mesures défensives légales", ce qui s'apparente à une mise en garde adressée à l'Iran. La publication de cette note de l'US Navy, dont Reuters a été le premier à faire état, intervient alors que le président américain Donald Trump a donné pour instruction en avril à la marine des Etats-Unis de tirer sur tout bateau iranien harcelant les navires américains. "Les bateaux armés approchant à moins de 100 mètres d'un bateau de la marine américaine pourraient être considérés comme une menace", est-il écrit dans cette note. Un responsable américain ayant requis l'anonymat a déclaré que cette note d'information ne constituait pas une modification des règles d'engagements de l'armée américaine. Le commandement central des forces navales américaines basé à Bahreïn a précisé dans un communiqué que cette note était "destinée à renforcer la sécurité, minimiser l'ambiguïté et réduire le risque d'erreur d'appréciation". La publication de cette note survient à la suite d'un incident le mois dernier, à l'origine de l'instruction donnée ensuite par Donald Trump, au cours duquel 11 bateaux iraniens se sont approchés de bâtiments de guerre américains dans le Golfe. Selon l'armée américaine, qui a dénoncé une attitude "dangereuse et provocante", les bateaux iraniens se sont retrouvés à un moment à 9 mètres de la vedette américaine Maui. L'Iran a pour sa part rejeté la responsabilité de cet incident sur les Etats-Unis et les Gardiens de la révolution ont réagi à l'avertissement de Donald Trump en menaçant de détruire les navires américains si leur sécurité était remise en cause dans le Golfe. (Phil Stewart et Idrees Ali version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.