L'US Army accuse Moscou de déployer des avions de combat en Libye

TUNIS, 26 mai (Reuters) - La Russie a récemment déployé des avions de combat en Libye pour appuyer des mercenaires russes sur le terrain, a déclaré mardi l'armée américaine dans un communiqué. "L'aviation militaire russe fournit probablement un appui aérien rapproché et des tirs offensifs pour le groupe Wagner qui soutient l'offensive de l'Armée nationale libyenne (ANL) contre le gouvernement d'entente nationale (GEN) internationalement reconnu", a déclaré l'Africa Command de l'US Army. Les avions russes transitent par la Syrie où leurs couleurs d'origine sont camouflées, accuse encore l'armée américaine. L'ANL du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, a lancé en avril 2019 une offensive contre Tripoli, la capitale tenue par les forces du GEN, seul organe exécutif reconnu par la communauté internationale depuis 2015. Le président russe Vladimir Poutine a plusieurs fois nié tout lien entre le groupe Wagner, une organisation paramilitaire déjà active sur le front ukrainien, et son gouvernement. (Angus MacDowall, version française Jean-Stéphane Brosse)

