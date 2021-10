L’Uranium Trust de Sprott reprend ses achats

Sprott Physical Uranium Trust reprend ses achats d'uranium physique après une pause de plusieurs semaines.

Sprott Physical Uranium Trust reprend ses achats d’uranium physique après une pause de plusieurs semaines, achetant 300 000 livres hier et 400 000 livres mardi. Le trust détient maintenant plus de 30 millions livres d’uranium, après en avoir ajouté plus de 11,8 millions lbs depuis le lancement de son programme d’actions “At-the-market” le 17 août.

Les prix de l’uranium sont passés de plus de 50 $/livre à la mi-septembre, un sommet sur huit ans, à moins de 40 $/livre hier. Les prix varient en corrélation avec l’activité d’achat de Sprott qui a atteint son pic le 17 septembre.

Hier, les ETF qui suivent les sociétés impliquées dans l’extraction de l’uranium et la production de composants nucléaires, comme le Global X Uranium ETF (URA), le North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) et le Horizons Global Uranium Index ETF (HURA), ont gagné respectivement +3,87 %, +3,06 % et +1,08 %.

