L'uranium affiche un plus haut de 6 ans

(AOF) - L'uranium a bondi à son niveau le plus élevé depuis 2015, grâce en partie aux achats agressifs d'un fonds. La livre de la matière première utilisée pour alimenter les centrales nucléaires progresse ainsi de 3,50% à plus de 40 dollars. Le fonds Sprott a accumulé plus de 24 millions de livres d'uranium physique, achetant parfois plus de 500 000 livres en une seule journée, révèle Bloomberg. Ces achats amplifie la hausse de l'uranium car ils interviennent alors que l'offre d'uranium est insuffisante pour faire face à la demande.