L’univers des ETF thématiques s’élargit avec de nouveaux lancements et des remaniements

Les ETF thématiques ont reçu plus de 1,3 milliard de dollars de flux nets en 2022 malgré des exodes notables d'actifs plus risqués dans un contexte d'inflation et de contre-inflation.

Avec près de 100 milliards de dollars de flux entrants en 2021, les ETF thématiques sont devenus l’un des principaux véhicules d’investissement permettant de s’exposer aux thèmes, tendances et mégatendances qui façonnent notre avenir. L’univers s’est encore élargi cette année et a reçu plus de 1,3 milliard de dollars de flux nets malgré des exodes notables d’actifs plus risqués dans un contexte d’inflation et de contre-inflation.

Récemment, de nombreux ETF thématiques ont été lancés. En Amérique, First Trust a lancé le First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF (BNGE). Le fonds suit l’indice S-Network Streaming & Gaming et offre une exposition aux sociétés engagées dans les services en ligne liés aux jeux et au streaming de contenu. L’émetteur a également annoncé une refonte de deux fonds existants – le First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) est devenu le First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF (CARZ) et le First Trust Nasdaq Retail ETF (FTXD) est devenu le First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISHP). CARZ suivra l’indice S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem Index offrant une exposition aux sociétés engagées dans le développement et la vente de technologies de véhicules électriques et autonomes. Quant à l’ISHP, il suivra un indice appelé S-Network Global E-Commerce Index, qui offre une exposition aux sociétés actives dans le secteur mondial du commerce électronique. Le nouveau lancement et les mises à niveau portent la gamme globale d’ETF thématiques de First Trust à un total de 26 fonds.

Ajoutant également à sa vaste liste thématique, Global X ETFs a lancé le Global X Disruptive Materials ETF (DMAT), qui suit l’indice Solactive Disruptive Materials. La sélection des entreprises est pilotée par le moteur de traitement du langage naturel ARTIS, propriété de Solactive, qui utilise des algorithmes avancés pour analyser de gros volumes de documents publics évaluant l’exposition des entreprises à l’exploration et à l’exploitation minière, à la production de matériaux perturbateurs et à l’amélioration des matériaux perturbateurs. La classification des matériaux perturbateurs comprend la fibre de carbone et les matériaux en carbone, le cobalt, le cuivre, le graphène et le graphite, le lithium, le manganèse, le nickel, le palladium et le platine, les éléments de terres rares et le zinc.

En Europe, Global X lance son 17e ETF thématique, le Blockchain UCITS ETF (BKXH), qui vient s’ajouter à la gamme croissante d’ETF UCITS de la société (18). Avec un ratio de dépenses total de 0,50 %, BKCH suit l’indice Solactive Blockchain v2 et est conçu pour fournir aux investisseurs un accès à un large panier de sociétés positionnées pour bénéficier de l’adoption accrue de la blockchain. D’autre part, la gamme des ETP crypto mondiaux accueille deux nouveaux membres dans la famille – le CoinShares Physical Staked Tezos (XTZS) et le CoinShares Physical Staked Polkadot (CDOT) par les spécialistes des actifs numériques CoinShares. Selon le fournisseur, les ETP à jalonnement sont conçus pour permettre de partager les récompenses de jalonnement avec les investisseurs en réduisant les frais de gestion et en augmentant le nombre de pièces de l’ETP chaque jour, au fur et à mesure que les récompenses de jalonnement s’accumulent. Le staking en crypto est un processus utilisé pour vérifier les transactions en crypto-monnaies. Il consiste à engager des avoirs pour soutenir un réseau blockchain et confirmer les transactions et permet aux participants de gagner un revenu passif sur leurs avoirs. Le XTZS aura 0 % de frais de gestion et une récompense de staking de 3,0 % par an. Le CDOT a des frais de gestion de 0 % et une récompense de jalonnement de 5,0 % par an.

Dans la région Asie Pacifique, Fubon Asset Management suit la parade des métavers avec le lancement du Fubon Metaverse ETF (00903) à la Bourse de Taiwan. Le fonds suit l’indice Solactive Metaverse et offre une exposition aux entreprises impliquées dans la technologie, les plateformes, les dispositifs, les normes d’échange et le traitement des données Metaverse.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .