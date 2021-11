L’univers des ETF sur le Metaverse s’étend avec un double lancement canadien

La gamme mondiale des ETF sur le métavers s'élargit avec le lancement du Horizons Global Metaverse Index ETF (MTAV) et du Evolve Metaverse ETF (MESH).

La gamme mondiale des ETF sur le métavers s’élargit avec le lancement du Horizons Global Metaverse Index ETF (MTAV) et du Evolve Metaverse ETF (MESH). MTAV et MESH sont à égalité pour le premier ETF sur le métavers canadien et le troisième à l’échelle mondiale après le Roundhill Ball Metaverse (META) et le Fount Metaverse ETF (MTVR).

Le métavers est un terme utilisé pour décrire un espace virtuel au sein d’espaces numériques tels que les jeux en ligne, les médias sociaux et la réalité virtuelle. Il s’agit d’une combinaison du préfixe “meta”, qui signifie au-delà, et du suffixe du mot “univers”. Il a été mentionné pour la première fois par Neal Stephenson dans son roman “Snow Crash” (1992), qui raconte l’histoire d’un hacker, livreur de pizzas pour la mafia le jour et super-héros de la réalité virtuelle la nuit, qui vit dans un univers en ligne appelé le métavers. Le métavers est l’endroit où les gens peuvent, entre autres, se retrouver entre amis, travailler, visiter des lieux, acheter des biens et des services et assister à des événements. Beaucoup pensent qu’il changera un jour l’internet tel que nous le connaissons. Le PDG de Facebook l’a bien décrit comme un Internet incarné à l’intérieur duquel nous sommes, plutôt que de simplement le regarder.

Les fournisseurs d’ETF s’empressent de profiter de l’engouement pour le métavers après que Facebook a changé son nom en Meta, ce qui témoigne de sa stratégie visant à devenir une société du métavers d’abord, plutôt qu’une simple société de médias sociaux.

MTAV suivra l’indice Solactive Global Metaverse et investira dans des entreprises opérant dans les domaines de l’AR/VR, de l’économie des créateurs, de l’infrastructure numérique, des places de marché numériques, des jeux et du paiement numérique. En date du 28 novembre 2021, les principales positions du MTAV comprennent Nvidia Corp. (5,55 %), Apple Inc. (5,52 %), Amazon.com (5,22 %), Meta Platforms (5,17 %), Microsoft Corp. (5,16%), Alphabet (5,11%), KWEB ETF (4,97%), Visa Inc. (4,89 %), Adobe Inc. (4,81 %) et Walt Disney (4,55 %).

MESH, quant à lui, sera géré activement et investira dans un ensemble diversifié de sociétés nord-américaines, ainsi que d’autres marchés développés du monde entier, qui sont impliquées dans le développement du métavers. Au 26 novembre, les 25 positions du fonds comprenaient Alphabet (4%), Matterport (3,96%), Netease (3,95%), Cloudflare (3,94%), Roblox Corp. (3,94 %), Tencent Holdings (3,94 %), Unity Software (3,93 %), Intel Corp. (3,92 %), Sony Group (3,92 %) et Taiwan Semiconductors (3,92 %).

MTAV et MESH auront un ratio de dépenses de 0,55 % et 0,6 % respectivement (plus la taxe applicable) et se négocieront principalement à la Bourse de Toronto.

