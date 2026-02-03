L'unité de lutte contre la cybercriminalité du procureur de Paris perquisitionne les bureaux de X. Musk est convoqué

Musk et l'ancien directeur général convoqués pour témoigner le 20 avril

L'enquête sur la prétendue partialité des algorithmes a commencé au début de l'année 2025

L'enquête a depuis été élargie pour inclure le chatbot d'IA Grok

L'Europe et les États-Unis s'opposent de plus en plus sur les grandes technologies et la liberté d'expression

La police française a perquisitionné les bureaux du réseau social X d'Elon Musk et les procureurs ont ordonné que le milliardaire de la technologie soit interrogé en avril dans le cadre d'une enquête élargie sur la plateforme, a déclaré le bureau du procureur de Paris mardi.

La perquisition et la convocation de M. Musk - qui pourraient accroître les tensions entre l'Europe et les États-Unis sur les grandes technologies et la liberté d'expression - sont liées à une enquête d'un an sur des soupçons d'abus d'algorithmes et d'extraction frauduleuse de données par X ou ses dirigeants.

Dans un communiqué publié à l'adresse , le parquet de Paris a indiqué qu'il élargissait cette enquête à la suite de plaintes concernant le fonctionnement de Grok , le chatbot d'intelligence artificielle de X.

L'ENQUÊTE PORTE SUR DES DEEPFAKES SEXUELLEMENT EXPLICITES

L'enquête portera désormais également sur la complicité présumée de "détention et diffusion" d'images à caractère pédopornographique et sur la violation du droit à l'image d'une personne avec des deepfakes sexuellement explicites, parmi d'autres infractions potentielles.

Musk et l'ancienne directeur général Linda Yaccarino ont été convoqués à une audience le 20 avril. D'autres membres du personnel de X ont également été convoqués en tant que témoins.

En juillet, M. Musk a nié les accusations initiales et déclaré que les procureurs français lançaient une "enquête criminelle à motivation politique".

"À ce stade, la conduite de cette enquête s'inscrit dans une démarche constructive, avec pour objectif de s'assurer à terme que la plateforme X respecte les lois françaises, dans la mesure où elle opère sur le territoire national", a déclaré le bureau du procureur.

Ces convocations sont obligatoires, bien qu'elles soient plus difficiles à mettre en œuvre pour les personnes ne résidant pas en France.

À l'issue de cette audition, les autorités peuvent décider de classer ou de poursuivre l'enquête, et éventuellement de placer les suspects en garde à vue.

LE BUREAU DU PROCUREUR ABANDONNE X

L'unité de lutte contre la cybercriminalité du parquet mène l'enquête en collaboration avec l'unité de lutte contre la cybercriminalité de la police française et Europol.

Le parquet de Paris a déclaré avoir ouvert une enquête après avoir été contacté par un législateur alléguant que des algorithmes biaisés dans X étaient susceptibles d'avoir faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données.

"Heureux de voir que ma plainte de janvier 2025 porte ses fruits", a déclaré ce parlementaire, Eric Bothorel, sur X. "En Europe, et particulièrement en France, l'État de droit signifie que personne n'est au-dessus de la loi"

Le bureau du procureur a également déclaré qu'il quittait la plateforme de médias sociaux X et qu'il communiquerait désormais sur LinkedIn et Instagram. LinkedIn appartient à Microsoft

MSFT.O et Instagram à Meta META.O .