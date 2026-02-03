L'unité de lutte contre la cybercriminalité du procureur de Paris perquisitionne les bureaux de X. Elon Musk est convoqué

Elon Musk et l'ancienne directrice générale convoqués pour témoigner le 20 avril

L'enquête sur la prétendue partialité des algorithmes a commencé au début de l'année 2025

L'enquête a depuis été élargie pour inclure le chatbot d'IA Grok

L'Europe et les États-Unis s'opposent de plus en plus sur les grandes technologies et la liberté d'expression

L'autorité britannique de protection de la vie privée lance également une enquête sur Grok

(Ajout de détails sur l'enquête britannique, l'enquête de l'UE et l'article sur Grok dans les paragraphes 11 à 14) par Inti Landauro et Sudip Kar-Gupta

La police française a perquisitionné les bureaux du réseau social X d'Elon Musk mardi et les procureurs ont ordonné que le milliardaire de la technologie soit interrogé en avril dans le cadre d'une enquête élargie, , alors que les autorités de toute l'Europe s'intéressent de plus en plus à la plateforme.

La perquisition française et la convocation d'Elon Musk - qui pourraient accroître les tensions entre l'Europe et les États-Unis sur les grandes technologies et la liberté d'expression - sont liées à une enquête d'un an sur des soupçons d'abus d'algorithmes et d'extraction frauduleuse de données par X ou ses dirigeants.

L'organisme britannique de protection de la vie privée a quant à lui ouvert une enquête officielle sur Grok, le chatbot d'intelligence artificielle d'Elon Musk, à propos du traitement des données personnelles et de la possibilité qu'il produise des images et des vidéos sexualisées préjudiciables.

L'ENQUÊTE PORTE SUR DES DEEPFAKES SEXUELLEMENT EXPLICITES

Dans un communiqué , le bureau du procureur de Paris a déclaré qu'il avait élargi le champ de son enquête à la suite de plaintes concernant le fonctionnement de Grok .

L'enquête française portera désormais également sur la complicité présumée dans la "détention et la diffusion" d'images à caractère pédopornographique et la violation du droit à l'image d'une personne avec des "deepfakes" sexuellement explicites, parmi d'autres délits potentiels.

Musk et l'ancienne directrice générale Linda Yaccarino ont été convoqués à une audience le 20 avril. D'autres membres du personnel de X ont également été convoqués en tant que témoins.

En juillet, Elon Musk a nié les accusations initiales et a déclaré que les procureurs français lançaient une "enquête criminelle à motivation politique".

"À ce stade, la conduite de cette enquête s'inscrit dans une démarche constructive, avec pour objectif de s'assurer à terme que la plateforme X respecte les lois françaises, dans la mesure où elle opère sur le territoire national", a déclaré le bureau du procureur.

Ces convocations sont obligatoires, bien qu'elles soient plus difficiles à mettre en œuvre pour les personnes ne résidant pas en France.

À l'issue de cette audition, les autorités peuvent décider de classer ou de poursuivre l'enquête, et éventuellement de placer les suspects en garde à vue.

ÉLARGISSEMENT DES ENQUÊTES SUR X

Le bureau du commissaire britannique à l'information a déclaré qu'il enquêtait sur le chatbot xAI, à la suite d'informations selon lesquelles Grok avait été utilisé pour produire des images sexuelles non consensuelles de personnes, y compris d'enfants.

L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, a déclaré séparément qu'elle définissait les prochaines étapes de son enquête sur X, lancée le mois dernier , tout en fournissant peu de détails.

L'Ofcom cherche à déterminer si l'entreprise a pris des mesures suffisantes pour limiter le risque de propagation de deepfakes sexuels sur sa plateforme de médias sociaux. Mais elle a déclaré qu'elle n'enquêtait pas sur xAI, qui exploite le chatbot Grok, car elle n'entrait pas dans le champ d'application de la loi actuelle. La semaine dernière, l'Union européenne a ouvert une enquête sur X, afin de déterminer si elle a diffusé des contenus illégaux, à la suite du tollé général suscité par la diffusion d'images sexualisées manipulées par Grok . Le chatbot continue de générer des images sexualisées de personnes même lorsque les utilisateurs avertissent explicitement que les sujets ne sont pas consentants, a constaté Reuters .

xAI a imposé certaines restrictions à la fonction de génération d'images de Grok en réponse aux réactions négatives le mois dernier.

LE PARQUET ABANDONNE X

Le service de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris mène l'enquête en France, en collaboration avec l'unité de lutte contre la cybercriminalité de la police française et Europol. L'unité a déjà arrêté le fondateur de Telegram, Pavel Durov, en 2024, pour complicité de crime organisé sur l'application de messagerie, accusations que son avocat a qualifiées d'"absurdes".

Le bureau du procureur a déclaré avoir lancé l'enquête après avoir été contacté par un législateur alléguant que des algorithmes biaisés dans X étaient susceptibles d'avoir faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données.

"Heureux de voir que ma plainte de janvier 2025 porte ses fruits", a déclaré ce parlementaire, Eric Bothorel, sur X. "En Europe, et particulièrement en France, l'État de droit signifie que personne n'est au-dessus de la loi."

Le bureau du procureur a également déclaré qu'il quittait la plateforme de médias sociaux X et qu'il communiquerait désormais sur LinkedIn et Instagram. LinkedIn appartient à Microsoft

LinkedIn appartient à Microsoft