L'unité de centres de données d'Amazon acquiert le campus de l'université George Washington en Virginie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La filiale d'Amazon AMZN.O , Amazon Data Services, acquiert le campus Virginia Science and Technology de l'université George Washington pour 427 millions de dollars, a annoncé l'université lundi.

Selon le journal étudiant du campus, l'acte autorise Amazon à construire un centre de données ou de technologies de l'information sur le site d'Ashburn, en Virginie. Amazon n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. GWU, qui est basée à Washington, a déclaré que l'accord permettait à l'université de maintenir des programmes sur le site pendant cinq ans.