 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'unité de centres de données d'Amazon acquiert le campus de l'université George Washington en Virginie
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 23:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La filiale d'Amazon AMZN.O , Amazon Data Services, acquiert le campus Virginia Science and Technology de l'université George Washington pour 427 millions de dollars, a annoncé l'université lundi.

Selon le journal étudiant du campus, l'acte autorise Amazon à construire un centre de données ou de technologies de l'information sur le site d'Ashburn, en Virginie. Amazon n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. GWU, qui est basée à Washington, a déclaré que l'accord permettait à l'université de maintenir des programmes sur le site pendant cinq ans.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMAZON.COM
208,3900 USD NASDAQ -0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank