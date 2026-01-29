L'unité à bas coûts d'Air India va ajouter 30 avions monocouloirs de Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Air India Express, l'unité à bas prix d'Air India, va ajouter 30 avions à fuselage étroit de Boeing

BA.N , a déclaré le transporteur jeudi, ajoutant du poids à la refonte de sa flotte de plusieurs milliards de dollars.

La compagnie aérienne, qui exploite à la fois des monocouloirs Boeing et Airbus, ajoutera les 737-8 de Boeing à sa flotte, a indiqué le transporteur dans un message sur X.

Cette annonce fait suite à la commande colossale d'Air India, qui porte sur quelque 570 appareils, et intervient à un moment où les constructeurs sont confrontés à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont entraîné d'importants retards de livraison, alimentant les craintes d'une pénurie imminente d'avions à réaction.

L'acquisition de nouveaux appareils est cruciale pour Air India, détenue par Tata Group et Singapore Airlines SIAL.SI , qui s'efforce de remédier à des années de sous-investissement sous l'égide de l'État et qui s'apprête à procéder à une révision ambitieuse de sa flotte afin de reprendre des parts de marché à ses concurrents mondiaux.