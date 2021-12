L’unique ETF chilien risque d’être malmené l’année prochaine

Le peso chilien a chuté et l’indice boursier du marché local (l’indice général IGPA de la Bourse de Santiago) a baissé de…

Le peso chilien a chuté et l’indice boursier du marché local (l’indice général IGPA de la Bourse de Santiago) a baissé de 6,2 % ce lundi, après que le gauchiste Gabriel Boric a remporté l’élection présidentielle de la nation du “cuivre” dimanche.

Les investisseurs craignent que Boric abandonne les politiques favorables au marché et adopte une position plus radicale dans son modèle économique. Pendant sa campagne, le président élu (35 ans) s’est engagé à augmenter les impôts, à supprimer le système de retraite privé existant et à s’opposer aux mines qui nuisent à l’environnement.

Dans l’espace ETF, le iShares MSCI Chile ETF (ECH) a connu un plongeon de -11% le lundi. Ce fonds investit dans un large éventail de sociétés chiliennes. La chute pourrait être l’occasion pour les investisseurs d’acheter des titres à la baisse, dans l’espoir d’une reprise rapide (ECH est maintenant en hausse de 2,7% à 16h30 GMT+1). D’autre part, le Chili est le plus grand producteur de cuivre au monde, et lorsque les nouvelles politiques chiliennes entreront en vigueur, les ETF de cuivre et de mineurs de cuivre seront dans le collimateur.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteurd’ETF .