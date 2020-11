L'Union Européenne va imposer des sanctions douanières aux produits américains dès demain

(AOF) - L'Union Européenne (UE) va imposer des sanctions tarifaires dès demain sur 4 milliards de dollars de produits importés américains. Face au refus américain de s'engager sérieusement dans les négociations avec l'UE, et de retirer les surtaxes en place depuis plus d'un an sur certaines exportations européennes, en particulier sur les avions et les vins français, l'UE va imposer des droits de douanes supplémentaires de 15 points sur les avions moyen et long-courriers et de 25 points sur une série de produits agricoles, agro-alimentaires et de biens industriels.

Cette passe d'arme tarifaire découle du long et épineux conflit qui a opposé Airbus et Boeing devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant leurs subventions respectives.

Pour mémoire, l'OMC avait autorisé mi-octobre l'Union Européenne à imposer de nouveaux tarifs douaniers sur 4 milliards de dollars de produits américains.

Toutefois, l'UE est prête à suspendre à tout moment ces mesures si les Etats-Unis, de leur côté, suspendent totalement les leurs. En définitive, l'UE souhaite pouvoir trouver une solution négociée dans les plus brefs délais.