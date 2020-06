Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Union européenne prolonge de 6 mois les sanctions contre Moscou Reuters • 19/06/2020 à 15:52









BRUXELLES, 19 juin (Reuters) - Les dirigeants européens se sont accordés pour prolonger jusqu'en janvier 2021 les sanctions économiques imposées à la Russie à la suite de l'annexion de la Crimée, il y a six ans, a déclaré vendredi le président du Conseil européen. "Désormais, le Conseil peut procéder à une reconduction des sanctions", a ajouté Charles Michel lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion par visioconférence des 27 dirigeants des pays de l'UE. La chancelière Allemande, Angela Merkel, qui a confirmé que les sanctions seraient prolongées de six mois, a ajouté que son pays se réservait le droit de prendre de nouvelles initiatives contre Moscou au sujet du meurtre d'un ancien rebelle tchétchène l'an dernier à Berlin. Le parquet fédéral allemand a accusé jeudi la Russie de l'assassinat d'un ancien membre de la guérilla tchétchène de nationalité géorgienne, tué en août dernier à Berlin, et a annoncé la mise en examen d'un ressortissant russe. (Gabriela Baczynska et Francesco Guarascio avec Thomas Escritt à Berlin version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.