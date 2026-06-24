L'UNICEF et Gavi lancent un appel pour accélérer l'accès au vaccin contre Ebola à Bundibugyo

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L'UNICEF et Gavi, l'Alliance du vaccin, ont déclaré mercredi qu'ils sollicitaient des informations auprès des développeurs et des fabricants concernant leurs projets de vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Cette initiative fait suite à un engagement de Gavi, l’alliance mondiale pour les vaccins, à hauteur de 40 millions de dollars, visant à faciliter un accès plus rapide au vaccin, notamment grâce à un financement destiné à aider à accroître la production et à garantir la disponibilité des doses si les candidats s’avèrent efficaces.

Voici quelques détails:

* L’UNICEF a indiqué que cet appel permettrait de recueillir des informations sur les calendriers, les plans de production et l’adéquation des candidats-vaccins afin d’aider à hiérarchiser les efforts en matière de vaccination avec ses partenaires , notamment l’Organisation mondiale de la Santé et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI).

* Il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé contre la souche Bundibugyo, à l’origine des épidémies en cours en République démocratique du Congo et en Ouganda.

* Les efforts de mise au point d’un vaccin sont menés par une poignée de développeurs , notamment l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI), qui travaille sur un candidat vaccin à base de rVSV, ainsi que l’université d’Oxford et le Serum Institute of India, qui développent un autre candidat vaccin, le ChAdOx1.

* Moderna MRNA.O développe également un vaccin à base d’ARNm avec le soutien de la CEPI, tandis que la société privée Public Health Vaccines met au point un vaccin similaire à l’Ervebo de Merck MRK.N .

* Les épidémies ont fait plus de 1.000 cas et plus de 250 décès à ce jour, ce qui souligne l’urgence de mettre au point des vaccins efficaces.

* Gavi a déclaré que cette initiative soutiendrait la préparation de la production, les procédures réglementaires et l’accès précoce à des doses expérimentales à des fins d’utilisation d’urgence, la priorité étant donnée aux propositions impliquant une production en Afrique.

* Gavi s’est engagée à verser un total de 50 millions de dollars par le biais de son Fonds de première intervention afin de soutenir la riposte à l’épidémie.

* Ce montant comprend jusqu’à 10 millions de dollars destinés à préserver la vaccination systématique, à protéger les professionnels de santé et à soutenir les efforts de riposte, ainsi que 40 millions de dollars réservés à l’accélération de l’accès aux vaccins.

* Les États-Unis prévoient d’octroyer un financement de 50 millions de dollars à la CEPI pour développer des contre-mesures médicales contre cette souche rare d’Ebola, a déclaré le Département d’État au début du mois.