L'Unep lance un nouveau contrat de capitalisation

(AOF) - L'Unep, plateforme de distribution d'assurance-vie et de produits immobiliers, complète sa gamme avec Unep Evolution Capitalisation, un contrat de capitalisation nominatif permettant une allocation jusqu'à 100% sur le fonds Euro-Croissance Prepar Avenir II, assuré par Prepar-Vie– 100% filiale de la Bred Banque Populaire. En 2021, le fonds Euro-Croissance Prepar Avenir II a réalisé une performance nette de 3,39% contre un rendement moyen de 1,10% pour le fonds en euros classique.

