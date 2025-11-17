 Aller au contenu principal
L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale avec leur armement complet, dit Macron
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:40

(Répétition technique)

L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation

AM.PA avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky.

L'Elysée avait annoncé plus tôt, en ouverture d'une visite officielle du président ukrainien dans la capitale française, qu'une lettre d'intention en ce sens avait été signée.

(Rédigé par Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
296,2000 EUR Euronext Paris +8,02%
DASSAULT SYSTEMES
23,7600 EUR Euronext Paris -0,96%
