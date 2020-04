Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ukraine réduit ses exportations de blé Reuters • 07/04/2020 à 13:22









KIEV, 7 avril (Reuters) - L'Ukraine, l'un des principaux pays exportateurs de blé dans le monde, a annoncé mardi avoir réduit ses exportations à une moyenne de 14.000 tonnes par jour en avril, contre 44.000 tonnes en mars, afin d'assurer un approvisionnement suffisant en blé pour son marché intérieur. La production de blé de l'Ukraine dépasse largement la consommation intérieure mais l'épidémie de coronavirus en cours suscite l'inquiétude des boulangers et des minotiers ukrainiens qui ont appelé le gouvernement à limiter les exportations pour éviter une potentielle flambée des prix. La semaine dernière, le ministère pour le Développement de l'économie, du commerce et de l'agriculture a annoncé qu'il allait contrôler les exportations de blé, qu'il vendrait de la farine sur le marché intérieur et qu'un accord avait été trouvé sur un volume maximal de blé à exporter, fixé à 20,2 millions de tonnes. "Le marché intérieur est approvisionné en blé, les contrats d'exportation sont exécutés conformément au mémorandum", a indiqué mardi le ministère dans un communiqué. Quelque 17,9 millions de tonnes de blé ont d'ores et déjà été exportées pour la saison 2019/20, qui court de juillet à juin, a-t-il précisé, faisant savoir que quelque 2,3 millions de tonnes supplémentaires seraient disponibles pour l'exportation d'ici la fin de la saison. En 2019, l'Ukraine a récolté 28,3 millions de tonnes de blé et sa consommation intérieure s'est élevée à 8,2 millions de tonnes. (Pavel Polityuk, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

