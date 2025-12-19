L'Ukraine frappe un pétrolier de la "flotte fantôme" russe en Méditerranée - SBU

Des drones ukrainiens ont frappé un pétrolier de la "flotte fantôme" russe en Méditerranée, une première dans le conflit, a déclaré vendredi à Reuters un responsable des services ukrainiens de sécurité (SBU).

C'est le pétrolier Qendil qui a été visé à plus de 2.000 kilomètres au large de l'Ukraine. Il était vide de chargement au moment de la frappe et a subi d'importants dommages, a précisé le responsable.

La Russie contourne les sanctions économiques occidentales en recourant à des navires généralement sous pavillon de complaisance pour exporter son pétrole.

