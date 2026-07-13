L'Ukraine et ses alliés mettent en place une coalition pour faire face à la menace des missiles balistiques russes

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* Kyiv fait face à des pénuries alors que la Russie intensifie ses frappes

* La coalition va évaluer les livraisons de missiles Patriot américains et les options européennes

* Exercices militaires hors du territoire ukrainien pour une force multinationale

(Refonte avec la déclaration de la coalition) par John Irish

L'Ukraine et ses principaux alliés occidentaux ont annoncé lundi la création d'une coalition de défense aérienne qui inclurait le développement conjoint d'un nouveau système antimissile balistique, destiné à offrir une solution alternative et moins coûteuse au système américain Patriot.

Alors que l’ e ukrainienne est de plus en plus exposée aux missiles balistiques russes, les dirigeants se sont réunis à Paris pour un sommet, où dix pays, ainsi qu’une douzaine d’entreprises du secteur de la défense, se sont retrouvés pour faire avancer ce qu’ils ont appelé la « Coalition intégrée de défense antimissile balistique ».

« Nous estimons que la protection de l’Europe nécessite une solution globale, sous la forme d’une architecture intégrée de défense antimissile, afin de dissuader et de neutraliser les futures menaces de missiles — mise au point grâce à un effort collectif, à l’ouverture technologique et à une coopération industrielle fondée sur la confiance », ont déclaré dans un communiqué les dirigeants du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Espagne, de la Suède, de l’Ukraine et du Royaume-Uni.

« Elle viendra compléter les systèmes de défense antimissile balistique existants, y compris les solutions européennes souveraines déjà acquises ou qui le seront par les pays participants. »

LA RUSSIE A INTENSIFIÉ SES FRAPPES SUR Kyiv

L’Ukraine est confrontée à une grave pénurie de munitions pour ses systèmes et s’est révélée largement incapable, au cours du mois dernier, d’abattre des missiles balistiques, qui se déplacent à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son.

Elle a supplié ses alliés de lui fournir davantage de matériel et a également poussé l’Europe à collaborer avec elle sur son propre système de défense aérienne antibalistique.

Alors que les frappes russes se sont multipliées, Kyiv a intensifié ses attaques de drones à l’intérieur de la Russie, ciblant des installations pétrolières et des sites de production d’armes, ce qui lui a permis de renverser le cours des opérations sur le champ de bataille dans le cadre de la guerre .

Le président ukrainien Volodimir Zelensky s’est joint à quelque 25 dirigeants pour un sommet élargi de la « Coalition des volontaires », dans le cadre d’efforts visant notamment à définir une position commune à présenter à la Russie, ainsi que des garanties de sécurité pour soutenir tout accord de paix éventuel.

Les réunions de lundi interviennent quelques jours après un sommet de l’OTAN qui visait à afficher l’unité transatlantique et le soutien à long terme à l’Ukraine.

La Russie a intensifié ses frappes sur Kyiv et la région environnante ces dernières semaines, faisant des dizaines de morts. Selon les autorités, les attaques russes à l'aide de missiles et de drones menées samedi sur l'ensemble du territoire ukrainien ont fait huit morts et de nombreux blessés.

Moscou affirme ne frapper que des cibles d’intérêt militaire et nie prendre pour cible des civils.

Zelensky ANNONCE LE DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU PROJET COMMUN

Zelensky avait déclaré avant la réunion de lundi que plusieurs pays étaient susceptibles de formaliser le projet « Freyja » — une initiative ukrainienne visant à mettre au point une alternative au système Patriot, soutenue par l’Europe et moins coûteuse.

« Plus l’Ukraine disposera de moyens pour abattre les missiles balistiques russes, plus il y aura de chances que Poutine vienne s’asseoir à la table des négociations, car son dernier argument dans cette guerre ne tiendra plus la route », a déclaré Zelensky après l’annonce de lundi.

« Notre travail sur un système commun – Freyja – ne vise pas à remplacer les systèmes existants. Il s’agit d’un moyen de compléter notre défense, de créer un bouclier solide sur l’ensemble de l’Europe, et de faire tout cela plus rapidement et à moindre coût. »

Lors d’un point presse, un responsable de la présidence française a indiqué que la réunion permettrait également d’examiner comment se procurer davantage d’intercepteurs américains Patriot et comment faire avancer le déploiement du système de défense aérienne franco-italien SAMP-T.

Une douzaine d’entreprises venues de toute l’Europe, dont Eurosam (fabricant du SAMP-T), Leonardo, Thales, Saab ainsi que la société ukrainienne Fire Point, figuraient parmi les participants.

EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS PRÉVUS

Les dirigeants réunis à Paris ont également discuté des moyens de réduire les sources de revenus de Moscou, notamment la « flotte fantôme », ces pétroliers aux structures de propriété opaques utilisés pour échapper à la surveillance et acheminer du pétrole russe.

L’UE devrait adopter un 21e paquet de sanctions contre la Russie la semaine prochaine.

La coalition a également annoncé des exercices militaires conjoints, cherchant ainsi à concrétiser davantage le concept d’une future force multinationale en Ukraine (MNFU).

« Il faut garder à l’esprit que la MNFU repose sur quatre piliers: terrestre, aérien, maritime et formation. Tous ces piliers doivent être testés en permanence, à des degrés divers, avec l’ensemble des participants afin de garantir leur crédibilité », a déclaré le responsable de la présidence française.

« Il ne s’agit pas de mener des exercices en Ukraine. »