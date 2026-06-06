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L'Ukraine a frappé un dépôt pétrolier à Krasnodar et une base militaire à Saint-Pétersbourg- Zelensky.
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 10:48

Des drones ukrainiens ont frappé nuitamment un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ainsi qu'une base militaire proche de Saint-Pétersbourg (Nord), a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"La Russie doit mettre fin à sa guerre et cesser ses attaques contre la vie. Toute injustice envers l'Ukraine recevra une réponse juste", peut-on lire dans un message de Zelensky posté sur le réseau X.

(Reportage de Pavel Polityuk, version française Elizabeth Pineau)

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