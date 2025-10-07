L'UE veut doubler les droits de douane sur l'acier et baisser de moitié les quotas d'importation

(Actualisé avec précisions, contexte, réactions d'un représentant du secteur et de la GB)

La Commission européenne propose de diminuer de moitié les quotas d’acier importé de l’étranger et de doubler les droits de douane de 25% à 50% sur les livraisons excédentaires, a déclaré mardi le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné, afin de préserver la viabilité de l'industrie sidérurgique dans l'Union européenne (UE).

La Commission européenne propose de limiter à 18,3 tonnes métriques le volume annuel exempté de droits de douane, soit une baisse de 47% par rapport aux quotas de 2024.

L'acier européen est actuellement protégé par des mesures de sauvegarde qui plafonnent les importations de 26 catégories d'acier, avec des droits de douane de 25%.

La Commission prévoit également un doublement des droits de douane hors quota, qui passeraient à 50%, conformément à ce que proposent le Canada et les États-Unis, bien que les droits de douane de ces derniers s'appliquent dès la première tonne.

Seuls l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, qui appartiennent à l'Espace économique européen mais ne sont pas membres de l'UE, seront exemptés de ces mesures qui devront être approuvées par les gouvernements de l'Union et le Parlement européen.

"C'est la nouvelle clause de sauvegarde sur l'acier. C'est la réindustrialisation de l'Europe", a commenté Stéphane Séjourné sur le réseau social X.

Le nouveau système pourrait contribuer à la conclusion d'un accord avec les États-Unis visant à remplacer les droits de douane américains de 50% par un système de quotas, comme le prévoit l'accord conclu entre Washington et Bruxelles à la fin du mois de juillet.

En raison de l'augmentation des importations et des droits de douane américains, les producteurs d'acier de l'UE ne fonctionnent qu'à 67% de leur capacité.

Les nouvelles mesures, conformes à celles rapportées par Reuters

la semaine dernière

, prévoient de faire passer ce taux à 80%.

Pour Axel Eggert, directeur général de l'association sidérurgique européenne Eurofer, ces mesures réduiraient les importations à une part de marché de 15% et pourraient permettre de sauver des centaines de milliers d'emplois.

Le Royaume-Uni a lui demandé des éclaircissements urgents sur les quotas d'importation d'acier annoncés mardi par la Commission européenne.

"Nous défendrons toujours notre industrie sidérurgique, qui est essentielle, c'est pourquoi nous demandons à la Commission européenne de clarifier de toute urgence l'impact de cette mesure sur le Royaume-Uni", a déclaré le ministre de l'Industrie, Chris McDonald.

"Il est vital que nous protégions les flux commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE, et nous travaillerons avec nos alliés les plus proches pour relever les défis mondiaux plutôt que d'aggraver les difficultés de nos industries", a-t-il ajouté.

La Commission a déclaré que les volumes des contingents correspondraient aux importations à partir de 2013, date à laquelle la surcapacité a commencé, selon elle.

En 2024, la Turquie, l'Inde, la Corée du Sud, le Vietnam, la Chine, Taïwan et l'Ukraine étaient les principaux exportateurs d'acier vers l'UE.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, Philip Blenkinsop et Catarina Demony ; version française Kate Entringer et Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)