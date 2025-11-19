L'UE veut assouplir sa réglementation sur l'IA et la protection de la vie privée

par Supantha Mukherjee et Foo Yun Chee

L'Union européenne (UE) s'apprête à remanier mercredi ses textes sur l'intelligence artificielle (IA) et la vie privée afin de simplifier sa réglementation, dans une démarche qui devrait, selon les critiques, apaiser les géants de la technologie et le président américain Donald Trump.

Selon une ébauche consultée par Reuters, la Commission européenne prévoit d'autoriser les entreprises technologiques à utiliser des données personnelles pour nourrir des modèles d'IA basés sur l'intérêt légitime sans exiger le consentement, et de reporter d'un an la mise en oeuvre des règles relatives aux systèmes d'IA à haut risque.

La vice-présidente chargée de la Souveraineté technologique de l'UE, Henna Virkkunen, doit présenter un "Digital Omnibus" pour atténuer la bureaucratie et les directives qui se chevauchent, telles que le règlement général de protection des données (RGDP), le règlement sur l'IA, la directive vie privée et communications électroniques, et le réglement sur les données.

Selon les groupes d'entreprises, ces réglementations entravent l'innovation et désavantagent les entreprises européennes.

Plusieurs entreprises, dont Alphabet GOOGL.O , Meta

META.O , Siemens SIEGn.DE et SAP SAPG.DE , ont appelé à une révision des règles relatives à l'IA afin de faciliter les activités commerciales.

En parallèle, l'administration Trump a régulièrement critiqué les réglementations de l'UE et déclaré qu'elle ciblait les entreprises américaines. La Commission européennes a rejeté ces accusations.

Les lobbies du secteur de la technologie ont également exhorté l'UE à suspendre la mise en œuvre de la loi sur l'IA, qui est entrée en vigueur l'année dernière avec diverses dispositions mises en place progressivement.

"La Commission doit démontrer qu'elle est sérieuse dans sa volonté de simplifier les règles et de favoriser l'innovation, tout en préservant le legs juridique et la législation historique de l'Europe", a déclaré Dessislava Savova, partenaire du cabinet d'avocats Clifford Chance, à Reuters.

"Nous ne nous attendons pas à une révolution réglementaire, mais nous espérons des changements significatifs et concrets", a-t-il ajouté.

DES RÈGLES PLUS SIMPLES ET PLUS PRÉVISIBLES

Les modifications apportées à la réglementation sur l'IA prévoient notamment d'exempter les entreprises de l'obligation d'enregistrer leurs systèmes d'IA dans une base de données européenne dédiée aux systèmes à haut risque si ceux-ci sont uniquement utilisés pour des tâches simples ou procédurales.

"La Commission semble vouloir mettre en place des règles plus simples et plus prévisibles qui réduisent les frictions pour les innovateurs tout en préservant les garanties fondamentales de l'UE", a déclaré Ahmed Baladi, associé du cabinet d'avocats Gibson Dunn, à Reuters.

Les propositions devront être approuvées par les pays de l'UE et par les membres du Parlement européen soucieux de la protection de la vie privée avant d'être mises en œuvre.

L'eurodéputé Brando Benifei, qui a mené les négociations sur les règles relatives à l'IA, a déclaré mardi que le Parlement européen se doit de continuer à défendre les droits numériques des citoyens européens.

RECUL HISTORIQUE DES DROITS NUMÉRIQUES

Les défenseurs de la vie privée, comme Noyb, et les groupes de défense des droits civiques considèrent les amendements comme un affaiblissement de la réglementation européenne.

Une lettre ouverte émanant d'un groupe de 127 organisations civiles a qualifié les propositions de "plus grand recul des droits fondamentaux numériques dans l'histoire de l'UE".

Mercredi, un groupe d'activistes a déployé quatre pancartes dans Bruxelles, ainsi que des centaines d'affiches dans toute la ville, exhortant la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à s'opposer aux grandes entreprises technologiques et au président américain.

"Il est décevant de voir la Commission européenne céder à la pression de l'administration Trump et des lobbies de la Big Tech", a déclaré Kim van Sparrentak, eurodéputée néerlandaise, dans un communiqué.

(Rédigé par Supantha Mukherjee à Stockholm et Foo Yun Chee à Bruxelles ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)