Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE valide le plan de sauvetage allemand de Lufthansa Reuters • 25/06/2020 à 09:39









BRUXELLES, 25 juin (Reuters) - La Commission européenne a approuvé jeudi l'intervention de l'Allemagne au capital de Lufthansa LHAG.DE , pour 6 milliards d'euros, afin d'aider la compagnie aérienne à surmonter la crise liée au nouveau coronavirus. L'exécutif européen précise avoir donné son feu vert dans le cadre de l'assouplissement provisoire des règles en matière d'aides d'Etat face à la crise économique. Outre cette injection de capital, l'Etat allemand va apporter sa garantie à un prêt de 3 milliards d'euros pour Lufthansa. Ce plan de sauvetage d'un montant global de 9 milliards d'euros va être soumis jeudi au vote des actionnaires. L'homme d'affaire allemand Heinz Hermann Thiele, qui détient 15,5% du capital, a annoncé qu'il le soutiendrait. (version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +12.75%