L'UE va rendre WhatsApp plus responsable de la lutte contre les contenus préjudiciables

La Commission européenne a déclaré lundi qu'elle avait officiellement désigné WhatsApp de Meta Platform META.O comme une très grande plateforme en vertu de la loi sur les services numériques de l'UE (DSA), ce qui la rend plus responsable de la lutte contre les contenus illégaux et préjudiciables.

La Commission a déclaré au début du mois qu'elle envisageait une telle mesure, car WhatsApp comptait 51,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens de ses chaînes dans l'UE au cours du premier semestre 2025, ce qui est supérieur au seuil de 45 millions d'utilisateurs fixé par la loi sur les services numériques.

La DSA exige de ces grandes plateformes qu'elles fassent davantage pour lutter contre les contenus illicites et préjudiciables. Facebook et Instagram (Meta), YouTube (Google), TikTok, Temu et Linkedin (Microsoft) sont quelques-unes des entreprises qualifiées de très grandes plateformes en ligne dans le cadre de la DSA et soumises à cette exigence.

"À la suite de la désignation, Meta, le fournisseur de WhatsApp, dispose de quatre mois, c'est-à-dire jusqu'à la mi-mai 2026, pour s'assurer que WhatsApp se conforme aux obligations supplémentaires de la DSA pour les VLOP", a déclaré la Commission dans un communiqué.