Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE va limiter l'export de certaines technologies vers Hong Kong Reuters • 24/07/2020 à 18:43









BRUXELLES, 24 juillet (Reuters) - L'Union européenne va limiter l'exportation vers Hong Kong de technologies qui pourraient être utilisées pour la surveillance ou la répression, peut-on lire dans un projet de document européen que Reuters a pu consulter. Exprimant leur "vive inquiétude" à la suite de l'instauration à Hong Kong d'une loi de sécurité nationale imposée par la Chine, les Vingt-Sept se sont mis d'accord vendredi sur une série de sanctions, incluant des restrictions commerciales ainsi qu'une révision des accords de visas avec l'île. Le document, qui a le soutien des ambassadeurs européens, dit que l'UE va "surveiller davantage et limiter l'exportation de technologies et d'équipements spécifiques sensibles avec un usage final à Hong Kong, notamment s'il y a matière à soupçonner des utilisations non souhaitées liées à la surveillance interne, l'interception de communications internes ou la cybersurveillance". Le document consulté par Reuters est censé entrer en vigueur mardi. (Gabriela Baczynska, version française Gwénaëlle Barzic, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.