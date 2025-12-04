 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 871,25
+2,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE va lancer une enquête antitrust sur Meta concernant l'utilisation de l'IA dans WhatsApp, selon le FT
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 06:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Bruxelles prévoit une nouvelle enquête antitrust sur Meta Platforms META.O concernant son déploiement de fonctions d'intelligence artificielle dans WhatsApp, a rapporté le Financial Times jeudi, reflétant l'examen de plus en plus minutieux de l'utilisation de l'IA générative par les Big Tech sur les grandes plates-formes.

La Commission devait ouvrir une enquête sur la manière dont la société californienne a intégré son système Meta AI dans le service de messagerie au début de l'année, a déclaré le FT, citant deux responsables.

Meta AI, un chatbot et un assistant virtuel, est intégré à l'interface de WhatsApp depuis mars 2025 sur les marchés européens.

Meta et la Commission européenne n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

La Commission devrait annoncer l'enquête dans les prochains jours, mais le calendrier pourrait changer, selon le journal. Le FT a déclaré que l'enquête serait menée dans le cadre des règles antitrust traditionnelles plutôt que dans celui de la loi sur les marchés numériques de l'UE, la législation historique de l'Union européenne actuellement utilisée pour examiner lesservices en nuage d' Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O ( ) en vue d'une éventuelle limitation.

Un porte-parole de Meta et la Commission ont refusé de commenter le FT.

L'organisme italien de surveillance antitrust a ouvert une enquête en juillet sur des allégations selon lesquelles Meta aurait exploité son pouvoir de marché en intégrant un outil d'intelligence artificielle dans WhatsApp. L'enquête a été élargie en novembre pour examiner si Meta avait encore abusé de sa position dominante en bloquant l' accès à la plateforme de messagerie aux chatbots d'IA de son concurrent .

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,3800 USD NASDAQ -0,87%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
639,6000 USD NASDAQ -1,16%
MICROSOFT
477,7300 USD NASDAQ -2,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank