L'UE va lancer une enquête antitrust sur Meta concernant l'utilisation de l'IA dans WhatsApp, selon le FT

Bruxelles prévoit une nouvelle enquête antitrust sur Meta Platforms META.O concernant son déploiement de fonctions d'intelligence artificielle dans WhatsApp, a rapporté le Financial Times jeudi, reflétant l'examen de plus en plus minutieux de l'utilisation de l'IA générative par les Big Tech sur les grandes plates-formes.

La Commission devait ouvrir une enquête sur la manière dont la société californienne a intégré son système Meta AI dans le service de messagerie au début de l'année, a déclaré le FT, citant deux responsables.

Meta AI, un chatbot et un assistant virtuel, est intégré à l'interface de WhatsApp depuis mars 2025 sur les marchés européens.

Meta et la Commission européenne n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

La Commission devrait annoncer l'enquête dans les prochains jours, mais le calendrier pourrait changer, selon le journal. Le FT a déclaré que l'enquête serait menée dans le cadre des règles antitrust traditionnelles plutôt que dans celui de la loi sur les marchés numériques de l'UE, la législation historique de l'Union européenne actuellement utilisée pour examiner lesservices en nuage d' Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O ( ) en vue d'une éventuelle limitation.

Un porte-parole de Meta et la Commission ont refusé de commenter le FT.

L'organisme italien de surveillance antitrust a ouvert une enquête en juillet sur des allégations selon lesquelles Meta aurait exploité son pouvoir de marché en intégrant un outil d'intelligence artificielle dans WhatsApp. L'enquête a été élargie en novembre pour examiner si Meta avait encore abusé de sa position dominante en bloquant l' accès à la plateforme de messagerie aux chatbots d'IA de son concurrent .