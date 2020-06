Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE va examiner le respect des données privées par TikTok Reuters • 10/06/2020 à 19:11









par Foo Yun Chee BRUXELLES, 10 juin (Reuters) - Les pratiques de l'application vidéo chinoise TikTok dans l'Union européenne vont être examinées par le Comité européen de la protection des données (EDPB) qui supervise la protection des données privées au sein du bloc. Dans un communiqué publié mercredi, l'EDPB met aussi en garde les forces de police européennes contre l'utilisation du logiciel de reconnaissance faciale développée par l'entreprise américaine Clearview AI. L'agence s'inquiète notamment de sa comptabilité avec le cadre de protection des données de l'UE. TikTok, l'application de la compagnie chinoise ByteDance très populaire parmi les jeunes, permet de créer et d'échanger de courtes vidéos. Sa cote s'est envolée à la faveur de l'épidémie de coronavirus. L'EDPB a été saisi par un député européen préoccupé par ses méthodes de collecte de données et les risques en matière de sécurité et de respect de la vie privée. Pour ce qui est de Clearview AI, les inquiétudes portent sur le fait que le logiciel récupère des photos publiques sur Internet et utilise la reconnaissance faciale pour identifier des suspects potentiels. Le logiciel a déjà provoqué des inquiétudes au Canada et aux États-Unis concernant d'éventuelles utilisations abusives. L'EDPB dit "douter qu'une loi de l'Union ou d'un État membre fournisse une base juridique pour l'utilisation d'un service tel que celui de Clearview AI". "L'EDPB estime par conséquent que l'utilisation d'un service tel que Clearview AI par des unités de maintien de l'ordre au sein de l'Union européenne ne serait probablement pas compatible avec le régime européen de protection des données." (Foo Yun Chee version française Diana Mandiá, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.