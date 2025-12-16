L'UE va céder sur l'interdiction des moteurs à combustion après la pression exercée par les constructeurs automobiles

L'UE s'apprête à annoncer un objectif de 90 % d'émissions de CO2 pour 2035

Le changement de politique de l'UE en matière de VE pourrait profiter aux constructeurs automobiles chinois

Ford prend une charge de 19,5 milliards de dollars et se retire des VE

La Commission européenne est prête à faire marche arrière sur l'interdiction prévue par l'UE des nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035 en autorisant la poursuite des ventes de certains véhicules non électriques suite à la pression intense de l'Allemagne , de l'Italie et du secteur automobile européen .

L'exécutif européen semble avoir cédé à la demande des constructeurs automobiles de pouvoir continuer à vendre des véhicules hybrides rechargeables et des prolongateurs d'autonomie qui brûlent des biocarburants neutres en CO2 ou des carburants synthétiques, alors qu'ils luttent pour concurrencer Tesla TSLA.O et les véhicules électriques chinois.

Selon les règles actuelles de l'UE, toutes les nouvelles voitures à partir de 2035 devront avoir des émissions nulles. Toutefois, selon la proposition de mardi, la réduction des émissions de CO2 sera de 90 % par rapport aux niveaux de 2021, au lieu de 100 %.

Manfred Weber, président allemand du PPE, le plus grand groupe du Parlement européen, a déclaré qu'il croyait que le niveau de 90 % avait été convenu par la Commission et que cette réduction représentait toujours un progrès.

"Une réduction de 90 % en 2035 est une réduction massive", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Strasbourg.

L'UE S'EFFORCE DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ALORS QUE FORD MET FIN AUX EVS

Cette décision, qui devra être approuvée par les gouvernements de l'UE et le Parlement européen, constituerait le plus important recul de l'UE par rapport aux politiques écologiques qu'elle a adoptées au cours des cinq dernières années.

Elle intervient alors que le constructeur automobile américain Ford Motor a annoncé lundi qu'il allait procéder à une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et qu'il mettait fin à plusieurs modèles de véhicules électriques, en réponse aux politiques de l'administration Trump et à l'affaiblissement de la demande de VE.

Les constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen

VOWG.DE et Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Fiat, ont également souligné la faiblesse de la demande de VE et ont appelé à un assouplissement des objectifs et des amendes en cas de non-respect. Le groupe de pression automobile ACEA a qualifié ce moment de "grand midi" pour le secteur, ajoutant que la Commission devrait également assouplir les objectifs intermédiaires pour 2030.

Les constructeurs automobiles allemands, en particulier, ressentent les effets de la crise alors qu'ils perdent des parts de marché en Chine au profit des constructeurs locaux et qu'ils sont menacés dans leur pays par les importations de nouveaux véhicules électriques chinois très élégants. Les droits de douane imposés par l'UE sur les VE fabriqués en Chine n'ont que légèrement atténué la pression.

L'UE EN RETARD SUR LA CHINE DANS LA COURSE AUX V.E

Toutefois, l'industrie des véhicules électriques a prévenu que l'assouplissement des objectifs en matière d'émissions saperait les investissements et ferait en sorte que l'UE cède encore plus de terrain à la Chine dans le passage aux VE.

"Passer d'un objectif clair de 100 % d'émissions nulles à 90 % peut sembler modeste, mais si nous faisons marche arrière maintenant, nous ne nuirons pas seulement au climat. Nous nuirons à la compétitivité de l'Europe", a déclaré Michael Lohscheller, directeur général du fabricant suédois de VE Polestar.

William Todts, directeur exécutif du groupe de défense des transports propres T&E, a déclaré que l'UE jouait la montre alors que la Chine prenait de l'avance.

"S'accrocher aux moteurs à combustion ne rendra pas aux constructeurs automobiles européens leur grandeur d'antan", a-t-il déclaré.

La Commission détaillera également des plans visant à augmenter la part des VE dans les flottes d'entreprises, notamment les voitures de société, qui représentent environ 60 % des ventes de voitures neuves en Europe. La mesure précise n'est pas claire, mais il est possible que l'on insiste sur un certain contenu local. L'industrie automobile souhaite des incitations plutôt que des objectifs obligatoires .

L'exécutif européen est également susceptible de proposer une nouvelle catégorie réglementaire pour les petits VE qui seraient soumis à des taxes moins élevées et permettraient d'obtenir des crédits supplémentaires pour atteindre les objectifs en matière de CO2.

Les crédits pourraient également être obtenus grâce à une production plus durable, comme les véhicules fabriqués avec de l'acier à faible teneur en carbone.