L’UE suspend les droits de douane sur certains engrais face à la crise d’Ormuz

par Julia Payne

L’Union européenne suspendra pendant un an les droits de douane sur plusieurs engrais azotés comme l’urée et l’ammoniac, afin de limiter les répercussions de la guerre en Iran, a annoncé vendredi le Conseil de l'UE.

Les prix mondiaux des engrais ont bondi depuis la fermeture quasi totale du détroit d’Ormuz, où environ un tiers du commerce mondial d’engrais transite.

L’UE ne dépend pas des engrais azotés produits au Moyen-Orient, notamment l’urée. Mais les prix de tous les types d’engrais ont augmenté, les pays cherchant à sécuriser d’autres sources d’approvisionnement.

« Afin d’équilibrer les intérêts des producteurs de l’UE, la mesure est limitée à un quota de marchandises équivalant au volume des importations NPF (nation la plus favorisée) en 2024, augmenté de 20% des volumes importés de Russie et de Biélorussie la même année », précise le Conseil dans un communiqué.

La suspension ne s’appliquera pas aux engrais importés de Russie ou de Biélorussie.

L’UE importe déjà une quantité importante d’engrais en franchise de droits depuis des pays bénéficiant d’un accès préférentiel. Mais un "volume important" restait toujours soumis à des droits compris entre 5,5% et 6,5%, indique le communiqué.

L’UE a importé en 2024 deux millions de tonnes d’ammoniac et 5,9 millions de tonnes d’urée, selon le communiqué. Elle a aussi importé 6,7 millions de tonnes d’engrais azotés et de mélanges contenant de l’azote.

Le Moyen-Orient représente une faible part de ces volumes. Selon la Commission européenne, la dépendance directe de l’UE à l’égard de la région est d’environ 3% pour l’ammoniac et de 1% à 2% pour les engrais azotés.

(Reportage Julia Payne ; Nathan Vifflin pour la version française, édité par Sophie Louet)