L'UE se rapproche de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord - projet

(Actualisé avec précisions, contexte) BRUXELLES, 23 mars (Reuters) - Un accord a été trouvé parmi les Etats membres de l'Union européenne sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, selon un projet de décision que Reuters a pu consulter lundi et qui doit être affiné dans la semaine. Si elle se confirmait, cette issue positive mettrait un terme à plus de deux ans de tractations et de reports et pourrait redonner de l'espoir aux six pays des Balkans (Serbie, Kosovo, Monténégro, Albanie, Bosnie et Macédoine du Nord) qui souhaitent rejoindre le bloc européen. La question de l'élargissement a profondément divisé les Etats membres ces derniers mois. La France et les Pays-Bas ont notamment exprimé ouvertement leurs réticences et leur scepticisme quant à l'engagement de la Macédoine du Nord et de l'Albanie en faveur de la démocratie et du combat contre la corruption. Paris et La Haye, qui redoutaient également qu'un nouvel élargissement de l'UE ne complique la cohésion du bloc communautaire, déjà mise à mal par le Brexit, ont toutefois assoupli leurs positions en février. Selon des sources diplomatiques, la Grèce, qui émettait également des réserves, a pour sa part donné son feu vert au cours du week-end après avoir observé que le dernier document intégrait une clause sur la protection des minorités nationales en Albanie. En l'absence d'objection, l'accord pourrait être formellement approuvé en milieu de semaine, ont fait savoir ces sources. Tous les voyants semblent donc au vert - le sommet UE-Balkans occidentaux prévu à Zagreb du 5 au 7 mai est à ce stade maintenu en dépit de l'épidémie de coronavirus en cours et la détermination à Bruxelles à faire avancer le dossier élargissement semble intacte. "Je ne pense pas que ce qui est en train de se passer (avec le coronavirus) est de nature à modifier la décision des Etats membres", a dit vendredi à Reuters le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, précisant avoir téléphoné au président serbe Aleksandar Vucic pour l'assurer de son soutien après les critiques émises par le dirigeant sur la solidarité européenne face au coronavirus. Les dirigeants des Vingt-Sept ont prévu de se retrouver en visioconférence jeudi pour un sommet qui devrait encore être pour l'essentiel consacré à la progression du virus. (Gabriela Baczynska, avec Robin Emmott, version française Henri-Pierre André et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

