L'UE se rapproche de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord - projet

BRUXELLES, 23 mars (Reuters) - Un accord a été trouvé parmi les Etats membres de l'Union européenne sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, selon un projet de décision que Reuters a pu consulter lundi et qui doit être affiné dans la semaine. Les aspirations européennes de ces deux Etats des Balkans se heurtaient aux réticences de la France et des Pays-Bas, sceptiques sur leur engagement en faveur de la démocratie et du combat contre la corruption et redoutant qu'un nouvel élargissement de l'UE ne complique la cohésion du bloc communautaire, déjà mise à mal par le Brexit. Mais Paris et La Haye ont assoupli leurs objections ces dernières semaines. La Grèce était toujours hostile mais de sources diplomatiques, on indique qu'Athènes a donné son feu vert au cours du week-end après avoir observé que le dernier document intégrait une clause sur la protection des minorités nationales en Albanie. Les dirigeants des Vingt-Sept ont programmé un nouveau sommet en visioconférence jeudi prochain qui sera pour l'essentiel consacré à l'impact de la pandémie de coronavirus. (Gabriela Baczynska version française Henri-Pierre André)

