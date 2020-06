Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE se dit consternée après la mort de George Floyd Reuters • 02/06/2020 à 12:59









BRUXELLES, 2 juin (Reuters) - Le porte-parole de la diplomatie européenne a exprimé mardi sa consternation après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors de son interpellation la semaine dernière à Minneapolis, qu'il a mise sur le compte d'un "abus de pouvoir" de la part des forces de l'ordre. "Comme le peuple américain, nous sommes choqués et consternés par la mort de George Floyd (...) Toutes les sociétés doivent rester vigilantes face au recours excessif à la force", a déclaré Josep Borrell, s'adressant à la presse. "Nous condamnons le racisme sous toutes ses formes (...) Nous avons confiance en la capacité des Américains à se rassembler, à guérir en tant que nation", a-t-il poursuivi. "Toutes les vies comptent, celles des noirs comme les autres", a ajouté le diplomate, évoquant le slogan 'Black Lives Matter' des militants antiracistes qui dénoncent les violences policières. La mort de George Floyd a donné lieu à de violentes manifestations dans les grandes villes des Etats-Unis. Donald Trump a sommé lundi les maires et les gouverneurs de les faire cesser sans délai, faute de quoi il a promis de faire appel à l'armée. (Robin Emmott, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.