L'UE se dirige vers une contraction de 5% à 10% de son PIB en 2020-Breton

PARIS, 24 avril (Reuters) - L'Union européenne se dirige vers une contraction de 7,5% de son PIB cette année, a déclaré vendredi le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. "Tout va dépendre de la vitesse avec laquelle l'économie va repartir", a-t-il souligné sur France 2. "Aujourd'hui, dans l'Union européenne, on est à peu près entre 5% et 10% (de contraction-NDLR) c'est à dire aux alentours de 7,5%." "Si le choses ne vont pas mieux et que l'on a second pic d'épidémie , cela peut s'aggraver", a-t-il prévenu. (Nicolas Delame et Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)

