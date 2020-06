Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE s'apprête à prolonger les sanctions contre Moscou-sources Reuters • 18/06/2020 à 13:27









VARSOVIE, 18 juin (Reuters) - Les dirigeants des vingt-sept pays de l'Union européenne s'apprêtent à donner leur feu vert vendredi à la prolongation des sanctions économiques contre la Russie jusqu'à fin janvier 2021, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques et de plusieurs responsables européens. Ces sanctions, qui visent les secteurs des finances, de l'énergie et de la défense, ont été instaurées la première fois le 31 juillet 2014 après l'annexion - non reconnue par la communauté internationale - de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie, et ont été à chaque fois prolongées. La question d'une nouvelle prolongation de six mois de ces mesures, qui doivent théoriquement prendre fin à la fin du mois de juillet, sera discutée vendredi lors du Conseil européen en visiconférence puis formalisée d'ici la fin juin, ont précisé les sources à Reuters. (Gabriela Baczynska, version française Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

