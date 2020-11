Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE s'apprête à ouvrir une procédure antitrust contre Amazon Reuters • 10/11/2020 à 11:56









10 novembre (Reuters) - La Commission européenne devrait ouvrir contre Amazon AMZN.O une procédure formelle pour non respect des règles de la concurrence du fait de sa double casquette de détaillant et de place de marché, a-t-on appris mardi de source proche du dossier, confirmant une information du Financial Times. Ce rôle double pourrait induire une distorsion de la concurrence dans la mesure où Amazon commercialise les mêmes produits que des commerçants qui recourent à ses services. La commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, doit tenir ce mardi à 11h30 GMT une conférence de presse dont le sujet n'a pas été dévoilé. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de la Commission européenne. (Foo Yun Chee; version française, Nicolas Delame)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -5.06%