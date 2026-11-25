Une réunion de l'Union européenne qui devait examiner la demande de Tesla TSLA.O visant à obtenir l'autorisation de son système de conduite autonome assistée sur l'ensemble du bloc a été reportée au 15 décembre, a déclaré mercredi à Reuters un porte-parole de la Commission européenne.

Le Comité technique des véhicules à moteur (TCMV) devait potentiellement se prononcer sur ce système lors de sa réunion de décembre, après qu’aucun vote n’ait eu lieu lors des deux précédentes réunions , suite à l’autorisation préliminaire accordée par les Pays-Bas en avril.

Ce vote constitue un obstacle majeur dans les efforts de Tesla pour introduire cette technologie en Europe. Près d’une douzaine de pays ont emboîté le pas aux Pays-Bas, l’Italie étant le pays le plus peuplé à avoir entamé son déploiement, mais l’homologation à l’échelle de l’UE nécessite le soutien d’au moins 15 des 27 pays membres de l’Union, représentant 65 % de sa population.

La réunion était initialement prévue le 1er décembre, a indiqué l’autorité de régulation néerlandaise RDW à Reuters. Le ministère des Transports de la Flandre, en Belgique, avait d’abord annoncé qu’elle avait été reportée au 7 décembre, avant que la Commission ne précise qu’elle aurait lieu le 15 décembre.