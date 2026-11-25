Une réunion de l'Union européenne, qui devait examiner la demande de Tesla TSLA.O afin d'obtenir l'autorisation de son système de conduite autonome assistée sur l'ensemble du bloc, a été reportée, ont indiqué à Reuters l'autorité de régulation néerlandaise RDW et le ministère flamand des Transports.
"La réunion a été reportée", a déclaré un porte-parole du RDW. Elle devait initialement se tenir le 1er décembre.
Elle a été reportée au 7 décembre, a indiqué mercredi un porte-parole du ministère des Transports de la Flandre (Belgique).(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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