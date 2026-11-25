L'UE reporte au 7 décembre la discussion sur l'approbation de la technologie de conduite autonome de Tesla

Une réunion de l'Union européenne, qui devait examiner la demande de Tesla TSLA.O afin d'obtenir l'autorisation de son système de conduite autonome assistée sur l'ensemble du bloc, a été reportée, ont indiqué à Reuters l'autorité de régulation néerlandaise RDW et le ministère flamand des Transports.

"La réunion a été reportée", a déclaré un porte-parole du RDW. Elle devait initialement se tenir le 1er décembre.

Elle a été reportée au 7 décembre, a indiqué mercredi un porte-parole du ministère des Transports de la Flandre (Belgique).