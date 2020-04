Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE propose un cadre pour étendre le chômage partiel Reuters • 01/04/2020 à 13:24









BRUXELLES, 1er avril (Reuters) - La Commission européenne a dévoilé mercredi un dispositif destiné à inciter les Etats de l'Union à adopter à leur tour des mesures permettant l'instauration du chômage partiel et éviter une explosion du nombre des licenciements. Le cadre proposé par l'exécutif européen s'inspire très clairement des législations qui existent en France ou en Allemagne, par exemple, et qui prévoient que les finances publiques prennent en charge une partie des salaires afin de dissuader les entreprises de procéder à des licenciements. "Actuellement, les entreprises payent les salaires de leurs employés, même si elles ne font aucun bénéfice. L'Europe les soutient, avec une nouvelle initiative", a déclaré la président de la Commission européenne, Ursula von de Leyen dans une vidéo. "Cela doit permettre d'aider l'Italie, l'Espagne et tous les autres pays qui ont été gravement touchés. Et on pourra le faire grâce à la solidarité de tous les autres Etats membres", a-t-elle dit, ajoutant que le dispositif serait garanti par l'ensemble des pays d'Union, sans toutefois en préciser le mode de financement. (Jan Strupczewski; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.