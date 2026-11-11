L'UE propose des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales en ligne et à renforcer les droits des consommateurs

La Commission européenne a proposé mercredi des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales en ligne et à renforcer les droits des consommateurs, dans le cadre d’une campagne de répression à l’encontre des géants de la technologie, les obligeant à redoubler d’efforts pour contrôler les contenus diffusés sur leurs plateformes.

La législation proposée vise les "dark patterns", les fonctionnalités de conception créant une dépendance, le marketing d'influence trompeur et les pratiques tarifaires déloyales. Les entreprises qui enfreignent ces règles s'exposent à des amendes pouvant atteindre 6% de leur chiffre d'affaires mondial.