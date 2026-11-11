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L'UE propose des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales en ligne et à renforcer les droits des consommateurs
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 11:20

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La Commission européenne a proposé mercredi des règles visant à lutter contre les pratiques commerciales déloyales en ligne et à renforcer les droits des consommateurs, dans le cadre d’une campagne de répression à l’encontre des géants de la technologie, les obligeant à redoubler d’efforts pour contrôler les contenus diffusés sur leurs plateformes.

La législation proposée vise les "dark patterns", les fonctionnalités de conception créant une dépendance, le marketing d'influence trompeur et les pratiques tarifaires déloyales. Les entreprises qui enfreignent ces règles s'exposent à des amendes pouvant atteindre 6% de leur chiffre d'affaires mondial.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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