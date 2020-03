Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE promet d'aider la Grèce à faire face à l'afflux de réfugiés Reuters • 03/03/2020 à 17:28









(Actualisé avec précisions, contexte) KASTANIES, Grèce, 3 mars (Reuters) - L'Union européenne va aider la Grèce à faire face à l'afflux de réfugiés en provenance de Turquie, a promis mardi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en déplacement près de la frontière avec la Turquie. Face à l'intensification des combats dans la province syrienne d'Idlib, la Turquie, qui a accueilli 3,6 millions de réfugiés syriens et redoute un nouvel afflux, a cessé le 28 février d'empêcher ceux qui le souhaitent de passer en Europe, comme elle s'y était engagée en 2016, moyennant une aide de six milliards d'euros de la part de l'Union. Des dizaines de milliers de personnes se pressent depuis à la frontière gréco-turque, où la police grecque a fait usage de grenades lacrymogènes pour les repousser. La crise se joue aussi en mer Egée où les gardes-côtes cherchent à tenir les bateaux de migrants à distance. Un jeune Syrien est mort noyé lundi après un naufrage au large de Lesbos. "La situation à notre frontière n'est pas seulement l'affaire de la Grèce. La gestion est de la responsabilité de l'Europe dans son ensemble", a déclaré Ursula von der Leyen lors d'une visite à la frontière avec d'autres dirigeants européens et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. "Ceux qui semblent tester l'unité de l'Europe seront déçus. Nous tiendrons le coup et notre unité prévaudra (...) Les inquiétudes de la Grèce sont aussi celles de l'Europe", a-t-elle poursuivi, annonçant une aide de 700 millions d'euros ainsi que l'envoi de matériel médical et humanitaire. La police et l'armée grecques sont restées mardi en état d'alerte le long de la frontière, mais aucun trouble n'a été signalé. "Il n'y a eu que quelques tentatives aujourd'hui (pour traverser la frontière). Espérons qu'ils comprendront le message", a déclaré un officier interrogé au poste frontière de Kastanies. Kyriakos Mitsotakis a accusé Ankara d'encourager délibérément les migrants à se présenter à la frontière afin de "promouvoir son programme géopolitique et de détourner l'attention de la situation en Syrie". Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a quant à lui reproché à la Turquie de pratiquer un "chantage inacceptable". Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est attiré les foudres d'Athènes en accusant lundi les gardes-frontières grecs d'avoir tué deux migrants, ce que le gouvernement grec a fermement démenti. Mardi, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a affirmé que les forces grecques tiraient dans le dos des migrants. Human Rights Watch a par ailleurs fait état d'informations selon lesquelles les gardes-frontières grecs refoulent les migrants en Turquie, ce qui pourrait constituer une violation du droit d'asile et du droit humanitaire. (Foo Yun Chee et George Georgiopoulos, version française Jean-Philippe Lefief)

